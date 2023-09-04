Временный президент Габона предложил принять новую конституцию на референдуме

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Президент переходного периода, генерал Брис Олиги Нгема предложил принять новую конституцию Габона голосованием на референдуме, передает РИА Новости.

"После этого (переходного. – Прим. ред.) переходного периода с помощью всех габонцев, партнеров по развитию мы ожидаем, что передадим власть гражданским, организовав новые выборы – свободные, транспарентные и внушающие доверие", – заявил Нгема в ходе церемонии принятия присяги.

На церемонии Нгема отметил, что конституция является текстом, определяющим государство, его институты и процедуры. По его словам, механизмы нынешней конституции неспособны обеспечить безопасность в Габоне, поэтому гражданам необходимо принять новую конституцию через голосование на референдуме.

Также президент переходного периода предложил принять на референдуме новые уголовный и избирательный кодексы страны.

Утром 30 августа действующего президента Габона Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Бонго Ондимба был помещен под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом. Главу африканского государства решили отправить в отставку с сохранением гражданских прав. Известно, что переворот в стране возглавил Брис Олигуи Нгема. Позднее его назначили главой государства на переходный период.

Госпереворот осудили генсек ООН Антониу Гутерриш и Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС). Африканский союз, куда входят почти все государства континента призывал военных в Габоне гарантировать безопасность отстраненного президента и его семьи.

31 августа сообщалось, что Нгема должен принести присягу в качестве президента Габона переходного периода 4 сентября перед Конституционным судом.

Мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны на переходный период