Страны Центральной Африки осудили переворот в Габоне

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Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) осудило военный переворот в Габоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Комиссии организации.

"ЭКОЦАС решительно осуждает применение силы для решения политических конфликтов и захвата власти", – говорится в заявлении.

Отмечается также, что организация призывает внутренние силы Габона к диалогу с целью восстановления в стране конституционного порядка.

Утром 30 августа действующего президента страны Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства – он набрал 64,2% голосов. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже президента поместили под домашний арест и принудительно отправили в отставку с сохранением гражданских прав. Мятежники заявили, что покончат с действующим в стране режимом – Ондимба возглавил Габон сразу после своего отца, который находился у власти больше 40 лет.



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