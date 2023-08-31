Брис Олиги Нгема принесет присягу как президент Габона переходного периода 4 сентября

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Командующий местной республиканской гвардией генерал Брис Клотер Олиги Нгема принесет присягу в качестве президента Габона переходного периода 4 сентября. Об этом пишет AFP со ссылкой на заявление военных.

Агентство уточняет, что присяга будет принесена перед Конституционным судом.

Утром 30 августа действующего президента Габона Али Бонго Ондимба, находившегося у власти с 2009 года, переизбрали на пост главы государства. После этого местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Позже Бонго Ондимба поместили под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом.

Главу африканского государства решили отправить в отставку с сохранением гражданских прав. Стало известно, что переворот в стране возглавил Брис Олигуи Нгема. Позднее его назначили главой государства на переходный период

Госпереворот осудили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ЭКОЦАС). Африканский союз, куда входят почти все государства континента, в свою очередь, призывал военных в Габоне гарантировать безопасность отстраненного президента и его семьи.

Мятежники в Габоне назначили Бриса Олиги Нгему главой страны на переходный период