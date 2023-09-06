Посольство РФ в Габоне сообщило об отсутствии проблем в работе дипмиссии

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Никаких проблем с работой российского посольства в Габоне не возникало после госпереворота в африканской стране, рассказали представители дипмиссии.

"В стране спокойно сейчас, с посольством все в порядке", – передает РИА Новости сообщение дипломатов.

30 августа Али Бонго Ондимба переизбрали на пост президента Габона. Однако местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Лидера Габона взяли под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом. Главу африканского государства решили отправить в отставку с сохранением гражданских прав.

Возглавил мятеж Брис Олигуи Нгема. Позднее его назначили главой государства на переходный период.



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