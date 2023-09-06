Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 14:50

Политика

Посольство РФ в Габоне сообщило об отсутствии проблем в работе дипмиссии

Фото: телеграм-канал Readovka

Никаких проблем с работой российского посольства в Габоне не возникало после госпереворота в африканской стране, рассказали представители дипмиссии.

"В стране спокойно сейчас, с посольством все в порядке", – передает РИА Новости сообщение дипломатов.

30 августа Али Бонго Ондимба переизбрали на пост президента Габона. Однако местные военные объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти.

Лидера Габона взяли под домашний арест. Также мятежники задержали его сына. Они заявили, что покончат с действующим в стране режимом. Главу африканского государства решили отправить в отставку с сохранением гражданских прав.

Возглавил мятеж Брис Олигуи Нгема. Позднее его назначили главой государства на переходный период.

Армия свергла правящую династию в Габоне

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика