Лавров пообещал, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена

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Недавняя попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" не отразилась на отношениях РФ со странами Африки, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT.

Так дипломат прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что африканских лидеров якобы охватила паника после последних событий в России. По информации иностранных изданий, они стали переживать из-за того, что появился риск прекращения активности бойцов ЧВК в Африке.

Лавров напомнил, что информационные ресурсы, распространяющие подобную информацию, работают на Вашингтон. Для них гораздо важнее поддержать недружественную по отношению к России политику руководства, чем использовать при написании своих материалов реальные факты, подчеркнул министр.

Кроме того, он обратил внимание, что Центрально-Африканская Республика изначально официально обратилась к частной военной компании, когда Европа решила свернуть там свою антитеррористическую деятельность.

"Помимо отношений с этой ЧВК, правительства и ЦАР, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена", – заверил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что не заметил никаких изменений в отношениях со странами Африки, как и паники, о которой заявляют американцы. Он признался, что российская сторона, напротив, получила поддержку. Сложившееся взаимодействие имеет стратегический характер, оно не зависит от конъюнктуры, резюмировал он.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по своим тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Эти данные позже опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Вечером 24 июня белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение президента Белоруссии об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал к консолидации общества на фоне попытки вооруженного мятежа. Премьер-министр напомнил о словах Путина, который отметил, что сейчас Запад направил против РФ свои военные, экономические и информационные силы.



Мишустин призвал к консолидации общества на фоне попытки вооруженного мятежа в РФ