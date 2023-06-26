НАТО считает ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России – Столтенберг

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Североатлантический альянс считает события вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом российской стороны. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Вильнюсе.

Вместе с этим он указал, что Альянс продолжает отслеживать информацию по этому инциденту.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, заявила, что западные государства не будут вмешиваться в ситуацию в России на фоне последних событий.

"Ясно, что речь идет о внутриполитической борьбе за власть в России, и мы в нее не вмешиваемся. До сих пор непонятно, что там происходит", – цитирует Бербок ТАСС.

Министр заявила, что пока что нет ясности о дальнейшей судьбе различных "игроков" в РФ.

Тема попытки мятежа в России стала главной на ежемесячной встрече глав МИД стран – членов Евросоюза, которая проходит 26 июня в Люксембурге.

При этом СМИ выяснили, что НАТО опасается ядерного конфликта, в связи с чем между Альянсом и Минобороны РФ якобы прошли "неформальные контакты" по ситуации с ЧВК. По версии прессы, главной темой переговоров между президентом США Джо Байденом и руководством ведущих европейских стран и правительств, среди которых не было премьер-министра Италии Джорджи Мелони, стало именно избежание риска эскалации и "недопущение ядерного инцидента".

Ситуация на территории России стала напряженной после попытки основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина начать вооруженный мятеж. Его пресс-служба опубликовала ряд аудиозаписей, в которых он обвинил ВС РФ в ударе по тыловым лагерям группы. На этом фоне Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства государства.

В Минобороны РФ эту информацию назвали ложной. В свою очередь, ФСБ России возбудила в отношении Пригожина уголовное дело.

Было принято решение о начале переговоров, которые провел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Впоследствии глава группы сообщил, что ЧВК разворачивает свои колонны техники и отправляется обратно в полевые лагеря. Представитель Кремля Дмитрий Песков поделился, что уголовное дело в отношении Пригожина будет остановлено.

Движение по мосту через реку Оку на трассе М4 "Дон" восстановлено