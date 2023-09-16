Президент ЦАР жестко отказал Макрону на предложение вывести инструкторов из страны

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Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в ходе встречи президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже дал жесткий отказ на предложение о выводе российских инструкторов из ЦАР. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что на встрече с президентом ЦАР Макрон поднял вопрос о возможном выводе российских инструкторов из африканской страны. По словам Макрона, это могло бы стать условием для сближения Франции и Центрально-Африканской республики.

На это предложение Туадера ответил жестким отказом и объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров.

В 2021 году Париж решил приостановить военное сотрудничество с Банги, так как считал, что она участвует в антифранцузской кампании, якобы организованной Россией.

В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена, сейчас в стране находится несколько сотен человек. В своем заявлении Лавров обратил внимание на то, что Центрально-Африканская Республика изначально официально обратилась к частной военной компании, когда Европа решила свернуть там свою антитеррористическую деятельность.