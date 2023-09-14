Посол Замбии заявил, что решение об отмене визового режима с РФ почти готово

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Решение о введении безвизового режима между Замбией и РФ находится на финальной стадии, сообщил посол африканской страны в России Шадрек Лувита.

"Что касается отмены визового режима с РФ, консультации идут. Почти все готово. Надеюсь, что власти сделают это до конца этого года", – цитирует его РИА Новости.

5 сентября Замбия анонсировала работу над введением безвизового режима с РФ. В посольстве РФ в Лусаке рассказали, что российский проект о взаимной отмене виз передали на рассмотрение замбийской стороне еще в 2020 году и теперь он находится на этапе межведомственного согласования.

В свою очередь, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олег Озеров отметил, что РФ уже имеет безвизовые соглашения с шестью государствами Африки, сейчас осуществляется работа и с другими странами континента.



Россия начала переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки