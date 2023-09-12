МИД РФ заявил о работе над безвизовым режимом со всеми странами Африки

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Российская сторона имеет безвизовые соглашения с шестью государствами Африки, сейчас осуществляется работа и с другими странами континента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставителя по особым поручениям МИД РФ, руководителя секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олега Озерова.

"Более того, пункт о развитии или облегчении работы, облегчении контактов с африканскими странами, между гражданами России и африканских государств зафиксирован в плане действий, принятом на втором саммите. Поэтому, естественно, мы здесь не исключаем никакие страны", – заявил посол.

Ранее стало известно, что власти Замбии работают над введением безвизового режима с Москвой. В посольстве РФ в Лусаке рассказали, что российский проект о взаимной отмене виз направили на изучение замбийской стороне в 2020 году. На данный момент инициатива находится на этапе межведомственного согласования.

До этого китайский консул в Казани Чэнь Божуй допустил в перспективе отмену виз КНР для российских туристов. Он поделился, что отмена виз требует решения некоторых вопросов.

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