В ЦАР сообщили, что готовы обсуждать с Россией добычу алмазов в республике

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Глава МИД Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон сообщила, что страна готова обсуждать с РФ добычу алмазов в республике для укрепления экономического сотрудничества. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

"Если Российская Федерация намерена укреплять свое дальнейшее экономическое сотрудничество путем добычи ресурсов – пусть приезжают в ЦАР. У нас есть горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать", – рассказала она.

Для этого российской стороне необходимо провести переговоры с соответствующими отраслевыми министерствами ЦАР, указала дипломат. По словам Байпо-Темон, республика открыта для любой стороны, которая захочет помочь ЦАР придать цену ее ресурсам.

Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов сообщил, что республика заинтересована в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. По его словам, численность российских военных инструкторов в стране составляет 1 890 человек.

Дипломат подчеркивал, что армия Центральноафриканской Республики с поддержкой российских инструкторов разгромила большую часть местных банд.