Армия ЦАР разгромила преступные банды с поддержкой инструкторов из России – посол

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Армия Центральноафриканской Республики с поддержкой российских инструкторов разгромила большую часть местных банд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова посла РФ в Банги Александра Бикантова.

"Большая часть бандформирований разгромлена и по сути превратилась в мелкие криминальные группки, промышляющие грабежом и насилием. Их вожаки пребывают за рубежом", – добавил дипломат.

Он сообщил, что власти ЦАР высоко оценивают то, как российские инструкторы подготавливают местных военнослужащих и полицейских, а также консультируют по теме борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

По словам Бикантова, в местном общественном мнении существует консенсус, что РФ смогла предотвратить насильственное свержение власти в ЦАР, которое привело бы к новому витку гражданской войны.

Ранее сообщалось о том, что гендиректор Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый подвергся нападению. Ему поступила посылка с фотографией его сына и запиской, в которой говорилось, что если РФ не уйдет из Африки, то в следующий раз он получит голову своего ребенка.

Открытие посылки спровоцировало взрыв бомбы, из-за которого Сытый получил тяжелые травмы. Ему потребовалась медицинская эвакуация в Россию.

В министерстве иностранных дел РФ назвали покушение на главу Русского дома в ЦАР бесчеловечным терактом. Замглавы МИД Михаил Богданов подчеркнул, что Россия приложит все возможные усилия для установления организаторов нападения.

По делу о покушении в ЦАР задержали четырех сотрудников DHL. Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги. Сами подозреваемые свою вину не признали.

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