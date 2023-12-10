В случае переизбрания ас-Сиси Египет продолжит расширять связи с БРИКС – эксперт

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В случае переизбрания нынешнего президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси страна продолжит расширять экономические отношения со странами БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетского экономиста, директора Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.

Как отметил эксперт, с членством в БРИКС Египет будет более ориентирован на Восток. По его словам, Ас-сиси попытается извлечь больше пользы от банков и инфраструктуры БРИКС для получения кредитов с более комфортными условиями погашения.

Президентские выборы в Египте пройдут 10-12 декабря, в борьбе за пост главы республики примут участие четыре кандидата, включая действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В первом туре конкуренцию действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси составят лидер Республиканской народной партии Хазем Омар, глава либеральной партии Вафд Абдель Санад Ямама и председатель Египетской социал-демократической партии Фарид Захран.