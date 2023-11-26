Египет получил от ХАМАС и Израиля списки граждан для обмена

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Египет получил от Израиля и палестинского движения ХАМАС списки граждан, подлежащих обмену 26 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу государственной информационной службы страны Дия Рашвана.

Он уточнил, что в список попали 13 израильтян и 39 палестинцев.

26 ноября Израиль получил список имен похищенных палестинскими радикалами людей, которые будут освобождены на третьем этапе выполнения соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Семьи заложников были уведомлены об их готовящемся освобождении. Сам список израильские власти получили от Катара, который выступает посредником на переговорах с группировкой ХАМАС.

Ранее израильская армия сообщила о готовности возобновления боевых действий в секторе Газа, если ХАМАС до полуночи по местному времени не освободит вторую группу заложников.

Гуманитарное перемирие между ХАМАС и Израилем наступило 24 ноября. Оно продлится четыре дня.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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