Израиль возобновит бои, если ХАМАС до полуночи не освободит часть заложников – СМИ

Фото: 123RF/bumbledee

Израильская армия готова возобновить боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС до 00:00 по местному времени (01:00 по московскому) не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщил 13-й канал израильского телевидения, ссылаясь на источник в системе безопасности.

"Если ХАМАС не освободит заложников к полуночи, мы можем вернуться к маневрированию в секторе Газа", — сказал источник телеканала.

Ранее сообщалось, что ХАМАС начал передавать вторую группу израильских заложников работникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, страна хочет продолжить операцию в секторе Газа до освобождения заложников. Он призвал возобновить бои после гуманитарного перемирия.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие для обмена заложниками.

Ближневосточный обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

ХАМАС заявил об освобождении из заложников двух гражданок США