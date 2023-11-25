Военное крыло ХАМАС начало передачу второй группы заложников Красному Кресту – СМИ

Фото: 123RF/olgavolodina

Палестинское движение ХАМАС начало передачу второй группы удерживаемых в секторе Газа израильских заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщает телеканал Al-Aksa.

В свою очередь, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что еврейское государство планирует продолжить операцию в анклаве до освобождения заложников. Он призвал возобновить боевые действия после гуманитарной паузы.

"Мы не намерены, не желаем и не готовы остановить эти усилия, пока не вернем всех заложников. Вернуть их – наш моральный долг", – подчеркнул глава ведомства.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Утром того же дня СМИ сообщали о спокойной обстановке на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что израильская сторона завершила первый этап возвращения пленных, которых удерживали палестинские радикалы в секторе Газа. Еврейское государство добьется освобождения всех заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу