Израиль получил новый список заложников, которые будут освобождены в секторе Газа

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Израиль получил список имен похищенных палестинскими радикалами людей, которые будут освобождены на третьем этапе выполнения соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Alan.

Сообщается, что семьи заложников были уведомлены об их готовящемся освобождении. Сам список израильские власти получили от Катара, который выступает посредником на переговорах с группировкой ХАМАС.

Как ожидается, третья группа заложников может быть освобождена в воскресенье, 26 ноября.

Гуманитарное перемирие между ХАМАС и Израилем наступило 24 ноября. Оно продлится четыре дня.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".