ООН доставила на север Газы наибольший объем помощи с начала конфликта

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Организация объединенных наций доставила максимальный по объему гуманитарный груз с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ООН.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) подтвердило, что сегодня 61 грузовик с гуманитарной помощью прибыл на север сектора Газа. Это максимальный объем с 7 октября.

В составе гуманитарного груза – продовольствие, вода и средства для оказания неотложной медицинской помощи. Помимо этого, на территорию анклава были доставлены 129 тысяч литров топлива.

"Чем больше длится пауза в боевых действиях, тем больше помощи гуманитарные организации смогут доставить в Газу", – отметили в ООН.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин выразил мнение, что количество гуманитарной помощи должно увеличиться и гражданские лица должны иметь безопасные районы для получения помощи на территории сектора Газа.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие для обмена заложниками.