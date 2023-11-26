Боевое крыло ХАМАС передало Красному Кресту вторую группу израильских заложников

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Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста 13 израильских заложников и 7 граждан других государств. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в рамках гуманитарного перемирия группировка "Бригады аль-Кассама" передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и 7 иностранных граждан.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на данные Красного Креста сообщила, что заложники направляются на КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Согласно договоренности, Израиль, в свою очередь, должен выпустить на свободу ряд палестинских заключенных.

Гуманитарное перемирие между ХАМАС и Израилем наступило 24 ноября. Оно продлится четыре дня.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".