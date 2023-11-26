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Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных. Они прибыли на Западный берег реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что автобусы с освобожденными палестинскими заключенными прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Их встречают родственники.

Ранее боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста 13 израильских заложников и 7 граждан других государств.

Гуманитарное перемирие между ХАМАС и Израилем наступило 24 ноября. Оно продлится четыре дня.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".