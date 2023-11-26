Шеф Пентагона обсудил с главой Минобороны Израиля процесс освобождение заложников

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Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с главой Армии обороны Израиля Йоавом Галантом приветствовал решение об освобождении заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

Сообщается, что главы оборонных ведомств обсудили процесс освобождения заложников, взятых в плен группировкой ХАМАС. Шеф Пентагона подчеркнул, что это решение приведет к увеличению поставок гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа. Помимо этого, Остин выразил мнение, что количество гуманитарной помощи должно увеличиться и гражданские лица должны иметь безопасные районы для получения помощи на территории сектора Газа.

При этом Остин отметил важную роль правительств Израиля, Катара и Египта в достижении соглашения.

Ранее сообщалось, что ХАМАС начал передавать вторую группу израильских заложников работникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

По словам начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, страна хочет продолжить операцию в секторе Газа до освобождения заложников. Он призвал возобновить бои после гуманитарного перемирия.

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие для обмена заложниками.