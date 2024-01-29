Рябков заявил, что Саудовская Аравия стала членом БРИКС с 1 января

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Саудовская Аравия вместе с другими государствами, перечисленными Владимиром Путиным, с 1 января стала членом БРИКС. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Саудовская Аравия наряду с другими странами, как это было объявлено в заявлении президента Российской Федерации, с 1 января вошла в БРИКС", – цитирует его ТАСС.

Подобным образом замминистра прокомментировал сообщения СМИ о якобы раздумьях Саудовской Аравии в вопросе, связанном с вступлением в объединение.

О вступлении Саудовской Аравии в БРИКС 1 января сообщало местное телевидение. Отмечалось, что участие в объединении позволит королевству укрепить его положение на мировой арене.



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