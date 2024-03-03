В МИД Мексики опровергли сообщения о намерении страны вступить в БРИКС

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В МИД Мексики опровергли информацию о вступлении страны в БРИКС. Ведомство в своем блоге в соцсети X (ранее Twitter) назвало такие сведения недостоверными.

"В отношении циркулирующих в различных СМИ заметок о предполагаемой кандидатуре Мексики на вступление в группу БРИКС в 2024 году, МИД сообщает следующее: данное заявление является недостоверным. Мексика не подавала заявку на вступление в группу БРИКС", – отмечается в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что Мексика следит за развитием объединения в силу экономического веса входящих в него государств и двусторонней торговли.

Ранее посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука сообщил, что присоединения к БРИКС ожидают в текущий момент 25 государств. На предстоящем саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что хотел бы быть внимательнее к формулировкам, говоря о желающих присоединиться к БРИКС.

До этого шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что заинтересованность к деятельности стран, входящих в объединение БРИКС, увеличивается, в связи с чем даже развитые страны Запада постепенно задумываются о присоединении к союзу для налаживания сотрудничества.

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