Посол ЮАР в РФ заявил, что 25 государств ожидают присоединения к БРИКС

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Присоединения к БРИКС ожидают в текущий момент 25 государств. На предстоящем саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены. Об этом заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что хотел бы быть внимательнее к формулировкам, говоря о желающих присоединиться к БРИКС.

"Я не хотел бы использовать слово "подали заявку", потому что членство в БРИКС подразумевает два различных процесса. Во-первых, вы можете указать, что намерены присоединиться к объединению. Во-вторых, вы можете напрямую подать заявку", – приводит ТАСС слова главы диппредставительства.

Так, на момент 15-го саммита в Йоханнесбурге на членство номинировали шесть стран, тогда как всего из 23 рассматривалось около 12 государств. Еще 11 стран ожидают решения их судьбы во время октябрьского саммита в Казани.

Посол выразил уверенность, что по итогу мероприятия БРИКС расширится, однако принять в объединение все желающие страны в ходе саммита не получится. Данный процесс должен происходить постепенно, добавил дипломат.

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что заинтересованность к деятельности стран, входящих в объединение БРИКС, увеличивается, в связи с чем даже развитые страны Запада постепенно задумываются о присоединении к союзу для налаживания сотрудничества.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что страны БРИКС в текущем году будут сосредоточены на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах.

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