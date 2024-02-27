01:20Политика
Посол ЮАР в РФ заявил, что 25 государств ожидают присоединения к БРИКС
Фото: 123RF/pananba
Присоединения к БРИКС ожидают в текущий момент 25 государств. На предстоящем саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены. Об этом заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука.
Вместе с тем дипломат подчеркнул, что хотел бы быть внимательнее к формулировкам, говоря о желающих присоединиться к БРИКС.
"Я не хотел бы использовать слово "подали заявку", потому что членство в БРИКС подразумевает два различных процесса. Во-первых, вы можете указать, что намерены присоединиться к объединению. Во-вторых, вы можете напрямую подать заявку", – приводит ТАСС слова главы диппредставительства.
Так, на момент 15-го саммита в Йоханнесбурге на членство номинировали шесть стран, тогда как всего из 23 рассматривалось около 12 государств. Еще 11 стран ожидают решения их судьбы во время октябрьского саммита в Казани.
Посол выразил уверенность, что по итогу мероприятия БРИКС расширится, однако принять в объединение все желающие страны в ходе саммита не получится. Данный процесс должен происходить постепенно, добавил дипломат.
Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что заинтересованность к деятельности стран, входящих в объединение БРИКС, увеличивается, в связи с чем даже развитые страны Запада постепенно задумываются о присоединении к союзу для налаживания сотрудничества.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что страны БРИКС в текущем году будут сосредоточены на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах.
Новости мира: Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС
Читайте также
- РФ пригласила атлетов из Белоруссии на Игры БРИКС и Спартакиаду
- Депутаты Аргентины потребовали объяснить отказ от вступления в БРИКС