Страны БРИКС сосредоточатся на взаимодействии платежных систем в 2024 году – Набиуллина

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Страны БРИКС в этом году будут сосредоточены на взаимодействии платежных систем и расчетах в национальных валютах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Отмечается, что Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. В рамках своего председательства РФ планирует придерживаться принципа преемственности и развития инициатив, предложенных партнерами в предыдущие годы, подчеркнула Набиуллина. Одной из таких инициатив стало развитие платежной сферы.

"У нас есть экспертная группа, которая обсуждает различные вопросы, включая цифровые валюты и взаимодействие платежных систем. В этом году хотим сделать больший фокус на расчеты в национальных валютах", – рассказала глава ЦБ.

Кроме того, будет уделено внимание развитию финансовых технологий и кибербезопасности в финансовой сфере. Так, планируется обсудить автоматизацию систем трансграничной идентификации, которая позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС.

Еще одной инициативой выступают повестка устойчивого развития и адаптация экономик к климатическим изменениям. В частности, по словам Набиуллиной, будут обсуждаться вопросы интегрирования климатических рисков в финансовое регулирование и развития стандартов для зеленых и адаптационных облигаций.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Саудовская Аравия вместе с другими государствами, перечисленными Владимиром Путиным, с 1 января стала членом БРИКС. Подобным образом он прокомментировал сообщения СМИ о якобы раздумьях Саудовской Аравии в вопросе, связанном со вступлением в объединение.

До этого глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что страна продолжает рассматривать возможность вступления в БРИКС и изучает преимущества, которые получит от членства в альянсе.

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