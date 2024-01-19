В программу Игр БРИКС включили 29 спортивных дисциплин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В программу Игр БРИКС, которые будут организованы этим летом в Казани, войдут порядка 29 видов спорта. Это больше, чем количество дисциплин на Универсиаде (27), которая прошла в августе прошлого года. Об этом ТАСС сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

По его словам, на Играх БРИКС было трудно организовать турниры по игровым видам спорта. В результате соревнования по футболу, баскетболу, волейболу будут переведены в пляжный формат или в формат "3 на 3".

"Мы взяли две дисциплины из фиджитал-спорта. У нас будет фиджитал-баскетбол и фиджитал-футбол", – уточнил Леонов.

В мае 2023-го Владимир Путин поручил представить предложения относительно организации Игр стран БРИКС. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Позже министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в ходе саммита "Россия – Африка" заявил, что Игры БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, пройдут в Казани с 20 по 23 июня 2024 года. Он уточнил, что в программу соревнований войдут 25 видов спорта.



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