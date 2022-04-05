В Роспотребнадзоре заявили, что доля "Стелс-омикрона" в России выросла до 80%

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Доля "Стелс-омикрона" выросла в России до 80%. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

"В последние две недели в России наблюдается доминирование подлинии ВА.2 варианта "Омикрон" – его доля составляет уже около 80%. Второе место занимает подлиния ВА.1 – ее доля около 12%. Доля образцов, относящихся к линии ВА.1.1 стабильно снижается в течение последнего месяца", – приводит слова специалиста ТАСС.

По словам эксперта, в России не наблюдается роста заболеваемости коронавирусом из-за распространения сублиний "Омикрон"-штамма.

По ее словам, геновариант "Дельта" представлен в РФ единичными образцами, его доля составляет менее 0,3–0,5%.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что через месяц на Россию может обрушиться волна "Стелс-Омикрона". По словам специалиста, "Стелс-Омикрон" крайне заразен, что подтверждает неспособность сверхдисциплинированного народа Китая с ним справиться. Несмотря на отсутствие контактов со странами Европы, где заболеваемость сейчас также на подъеме, данный штамм все равно доберется до России, однако через другие страны, в числе которых – ОАЭ, Израиль и Турцию, уточнил вирусолог.

В свою очередь, врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что в Великобритании обнаружили еще более заразный штамм коронавируса, чем "Стелс-Омикрон".

"Сейчас нашли новый штамм XE. Его пока так называют, это условное наименование. У него из отличительных особенностей еще примерно на 10% выше способность передачи от человека к человеку по сравнению со "Стелс-Омикроном", – сказал Водовозов.

По словам эксперта высока вероятность, что этот штамм рано или поздно придет в Россию. Но когда именно это произойдет, покажет время.