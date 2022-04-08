ВОЗ заявила о распространении самого заразного штамма коронавируса – XE

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении нового штамма коронавируса XE, являющегося самым заразным вариантом инфекции. Об этом сообщает газета "Известия".

Результаты предварительных исследований экспертов ВОЗ свидетельствуют о том, что XE на 10% заразнее "Стелс-Омикрона". Ученые подчеркивают, что это не означает, что новый штамм будет распространяться так же активно, как BA.2. Для окончательного вывода требуется больше данных.

Новый подвид штамма "Омикрон" обнаружили британские ученые. Его назвали буквами XE. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли новый вариант инфекции.

Между тем руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант коронавируса XE вряд ли приведет к новым подъемам заболеваемости.

Позже он сообщил, что в России не обнаружено случаев заражения новым вариантом инфекции. При этом на "Стелс-Омикрон" приходится до 80% всех случаев заболевания.