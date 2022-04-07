Вирусолог рассказал, почему пандемия коронавируса не закончится в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году из-за недостаточного уровня коллективного иммунитета в мире. Об этом Ura.ru заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков.
Он отметил, что борьба с пандемией в мире происходит неравномерно. Вакцинированы от коронавируса примерно 50% населения. Остальная часть по-прежнему непривита.
"Кроме того, есть большие страны вроде Китая, в которых практически еще никто не переболел. Хотя они все вакцинированы, очень большой процент вакцинированных, но коллективный иммунитет довольно низкий, потому что надо все время ревакцинироваться. И там вакцина малоэффективна", – добавил Чумаков.
Вирусолог не исключил, что в будущем возросшая заболеваемость в Китае вновь может выйти из-под контроля.
"В Китае возможно, что они не смогут удержать эту ситуацию под контролем и тогда у них будет довольно затяжной процесс этой заболеваемости. Я не думаю, что они полностью справятся в этом году с заболеваемостью", – полагает специалист.
Также, по его мнению, окончание пандемии будет затягивать распространение коронавируса в странах третьего мира.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о резком снижении смертности от коронавируса в мире. За минувшую неделю количество летальных исходов сократилось на 43% по сравнению с прошлой неделей (умерли более 26 тысяч человек). В наибольшей степени смертность от COVID-19 снизилась в Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке. Однако в ВОЗ предупредили, что вирус продолжает эволюционировать.
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