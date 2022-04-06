В ВОЗ заявили о резком снижении смертности от коронавируса в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о резком снижении смертности от коронавируса в мире. За минувшую неделю количество летальных исходов сократилось на 43% по сравнению с прошлой неделей (умерли более 26 тысяч человек). Об этом сообщает News.ru.
Заразились инфекцией за этот период, по данным организации, более 9 миллионов человек. По сравнению с прошлой неделей количество случаев заболевания уменьшилось на 16%.
Отмечается, что снижение заболеваемости было зафиксировано на всех континентах. При этом наибольшее снижение наблюдается в Африке (19%) и Европе (16%). Смертность от COVID-19 в наибольшей степени сократилась в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Северной и Южной Америке (на 63%).
В ВОЗ предупредили, что вирус продолжает эволюционировать.
"Учитывая нынешний высокий уровень передачи, по всей вероятности, появятся дальнейшие варианты [коронавируса], включая рекомбинантные", – пояснили в организации.
Ранее ВОЗ назвала редко встречающиеся штаммы коронавируса. В группу "прежде циркулировавших" внесли штаммы "Альфа", "Бета" и "Гамма". В ВОЗ пояснили, что деление на группы обусловлено тем, что эти варианты инфекции сейчас встречаются крайне редко. При этом "Омикрон" и "Дельту" внесли в группу "ныне циркулирующих" штаммов COVID-19.
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