ВОЗ назвала редко встречающиеся штаммы коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения включила штаммы коронавируса "Альфа", "Бета" и "Гамма" в группу "прежде циркулировавших", передает ТАСС.
При этом "Омикрон" и "Дельта"-штамм внесли в группу "ныне циркулирующих" штаммов COVID-19. В ВОЗ пояснили, деление на группы обусловлено тем, что штаммы "Альфа", "Бета" и "Гамма" сейчас встречаются крайне редко.
"За последние шесть месяцев произошло существенное снижение циркуляции вызывающих обеспокоенность вариантов. <...> За последние 90 дней практически не было сообщений о секвенировании этих вариантов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пять штаммов из категории вызывающих беспокойство (VOC) разделили на две группы на совещании 7 марта. В ВОЗ рассказали, что варианты коронавируса из категории VOC легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание и избегают иммунной реакции организма.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что ситуация с коронавирусом будет последней пандемией в истории человечества. Он указал на то, что COVID-19 не только унес жизни более шести миллионов человек, но и привел к росту числа людей, которые живут в абсолютной нищете.
В России 97% случаев COVID-19 протекают бессимптомно или в форме ОРВИ
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