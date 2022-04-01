ВОЗ назвала редко встречающиеся штаммы коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения включила штаммы коронавируса "Альфа", "Бета" и "Гамма" в группу "прежде циркулировавших", передает ТАСС.

При этом "Омикрон" и "Дельта"-штамм внесли в группу "ныне циркулирующих" штаммов COVID-19. В ВОЗ пояснили, деление на группы обусловлено тем, что штаммы "Альфа", "Бета" и "Гамма" сейчас встречаются крайне редко.

"За последние шесть месяцев произошло существенное снижение циркуляции вызывающих обеспокоенность вариантов. <...> За последние 90 дней практически не было сообщений о секвенировании этих вариантов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пять штаммов из категории вызывающих беспокойство (VOC) разделили на две группы на совещании 7 марта. В ВОЗ рассказали, что варианты коронавируса из категории VOC легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание и избегают иммунной реакции организма.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что ситуация с коронавирусом будет последней пандемией в истории человечества. Он указал на то, что COVID-19 не только унес жизни более шести миллионов человек, но и привел к росту числа людей, которые живут в абсолютной нищете.