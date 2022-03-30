Инфекционист назвал позитивной эпидемиологическую ситуацию в России

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В настоящее время эпидемиологическую ситуацию в России можно назвать позитивной, однако ограничения могут вновь ввести с наступлением нового сезона ОРВИ – осенью и зимой, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Если мы обратимся к данным эпидемиологическим, которые отслеживаются в России по ОРВИ вообще год к году, то начиная с марта, тем более уж апрель и май, у нас идет глобальное снижение заболеваемости всеми ОРВИ. <...> Но это не означает, что с наступлением следующего сезона ОРВИ <...> не будут введены какие-то ограничительные мероприятия заново", – приводит слова Вознесенского РИА Новости.

Эксперт отметил, что главным показателем для принятия решений по смягчению противоэпидемических ограничений сейчас является количество свободных коек для больных коронавирусом.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что масочный режим, отмененный в ряде регионов России, может быть введен снова при ухудшении эпидемиологической ситуации.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что ситуация с коронавирусом в России, возможно, останется спокойной до осени.

По словам специалиста, новый подъем заболеваемости может быть вызван очередными мутациями вируса, которые могут произойти в других странах к концу лета. Эксперт также назвал оправданным снятие ограничений в России, поскольку почти все жители страны уже переболели COVID-19.