Вирусолог оценил риск нового всплеска заболеваемости COVID-19 в РФ

В России пройден пик заболеваемости по COVID-19. Однако, несмотря на улучшение ситуации, в Роспотребнадзоре напоминают, что эпидемия коронавируса в стране еще продолжается. Более того, ограничительные меры могут снова ужесточить в случае ухудшения обстановки. Разбираемся, возможен ли в РФ очередной всплеск заболеваемости и каким он будет.



Пик пройден

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России наблюдается улучшение ситуации по коронавирусу, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пиковые значения по заболеваемости уже пройдены, сообщил он 28 марта.





Михаил Мишустин премьер-министр РФ Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей.

Вместе с тем утверждать, что эпидемия коронавируса в РФ закончилась, пока рано, указала глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост", – подчеркнула она.

Поэтому при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионах, где был отменен масочный режим, его могут вновь ввести. Такую возможность допустила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она напомнила, что решение об отмене масок принимали региональные власти, исходя из ситуации по заболеваемости.

"И, конечно же, оно в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации", – уточнила Пшеничная.

Ранее на фоне спада заболеваемости коронавирусом российские регионы начали активно ослаблять ограничения. В частности, Чечня первая отменила масочный режим для местных жителей, как и все другие антиковидные меры. Столичные власти тоже разрешили москвичам снять маски. Так же поступили в Московской и Тамбовской областях. Маски больше не нужны в Красноярском крае, Кузбассе и ряде других регионов.

Помимо масочного режима, некоторые субъекты отказываются и от обязательной вакцинации, распространявшейся на определенные категории граждан. Например, так поступили в Волгоградской области, Чувашии и Татарстане.



Как может измениться ситуация с COVID-19 в РФ?

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Полная отмена абсолютно всех антиковидных ограничений в РФ создаст благоприятные условия к новому всплеску заболеваемости осенью этого года, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Немедленного стремительного роста заболеваемости из-за отмены антиковидных ограничений не произойдет. Но в перспективе это неизбежно изменит отношение в первую очередь сознательных граждан к опасности COVID-19. Количество ревакцинируемых будет сокращаться, и к концу лета коллективный иммунитет в стране значительно упадет.

По его словам, несмотря на послабление антиковидных мер, гражданам все равно необходимо продолжать ревакцинацию и вакцинацию. Это позволит сгладить осенний скачок заболеваемости. Делать прививку следует в период до 5–7 месяцев с момента предыдущей вакцинации или заболевания, напомнил специалист. Вместе с тем Крючков предположил, что до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным заболеванием, ограничительные меры по нему периодически придется возвращать.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 согласился, что заболеваемость в РФ может вновь пойти наверх осенью. Однако колебания будут не такими значительными, считает он. Вместе с тем эксперт напомнил, что многое будет зависеть и от ситуации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где сейчас наблюдается рост числа случаев COVID-19. В частности, речь идет о Китае.





Павел Волчков вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ В течение 2022 года коронавирус для РФ не будет представлять проблему. В 2023 году, когда именно, будет зависеть от действий Китая, COVID-19 может вновь прийти на территорию Российской Федерации в виде сезонного штамма. Я не думаю, что это будут серьезные инфекции.

Специалист предположил, что новый штамм с большой долей вероятности образуется на основе "Омикрона". Следовательно, он вряд ли будет более опасным, чем его предшественник, заключил Волчков.