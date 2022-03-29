Вирусолог оценил риск нового всплеска заболеваемости COVID-19 в РФ

В России пройден пик заболеваемости по COVID-19. Однако, несмотря на улучшение ситуации, в Роспотребнадзоре напоминают, что эпидемия коронавируса в стране еще продолжается. Более того, ограничительные меры могут снова ужесточить в случае ухудшения обстановки. Разбираемся, возможен ли в РФ очередной всплеск заболеваемости и каким он будет.
Пик пройден
В России наблюдается улучшение ситуации по коронавирусу, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пиковые значения по заболеваемости уже пройдены, сообщил он 28 марта.
Вместе с тем утверждать, что эпидемия коронавируса в РФ закончилась, пока рано, указала глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост", – подчеркнула она.
Поэтому при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионах, где был отменен масочный режим, его могут вновь ввести. Такую возможность допустила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она напомнила, что решение об отмене масок принимали региональные власти, исходя из ситуации по заболеваемости.
"И, конечно же, оно в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации", – уточнила Пшеничная.
Ранее на фоне спада заболеваемости коронавирусом российские регионы начали активно ослаблять ограничения. В частности, Чечня первая отменила масочный режим для местных жителей, как и все другие антиковидные меры. Столичные власти тоже разрешили москвичам снять маски. Так же поступили в Московской и Тамбовской областях. Маски больше не нужны в Красноярском крае, Кузбассе и ряде других регионов.
Помимо масочного режима, некоторые субъекты отказываются и от обязательной вакцинации, распространявшейся на определенные категории граждан. Например, так поступили в Волгоградской области, Чувашии и Татарстане.
Как может измениться ситуация с COVID-19 в РФ?
Полная отмена абсолютно всех антиковидных ограничений в РФ создаст благоприятные условия к новому всплеску заболеваемости осенью этого года, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По его словам, несмотря на послабление антиковидных мер, гражданам все равно необходимо продолжать ревакцинацию и вакцинацию. Это позволит сгладить осенний скачок заболеваемости. Делать прививку следует в период до 5–7 месяцев с момента предыдущей вакцинации или заболевания, напомнил специалист. Вместе с тем Крючков предположил, что до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным заболеванием, ограничительные меры по нему периодически придется возвращать.
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 согласился, что заболеваемость в РФ может вновь пойти наверх осенью. Однако колебания будут не такими значительными, считает он. Вместе с тем эксперт напомнил, что многое будет зависеть и от ситуации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где сейчас наблюдается рост числа случаев COVID-19. В частности, речь идет о Китае.
Специалист предположил, что новый штамм с большой долей вероятности образуется на основе "Омикрона". Следовательно, он вряд ли будет более опасным, чем его предшественник, заключил Волчков.