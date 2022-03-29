Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

18:00

Главная / Истории /

Вирусолог оценил риск нового всплеска заболеваемости COVID-19 в РФ

Еще не конец? Возможен ли новый всплеск заболеваемости COVID-19 в РФ
общество

В России пройден пик заболеваемости по COVID-19. Однако, несмотря на улучшение ситуации, в Роспотребнадзоре напоминают, что эпидемия коронавируса в стране еще продолжается. Более того, ограничительные меры могут снова ужесточить в случае ухудшения обстановки. Разбираемся, возможен ли в РФ очередной всплеск заболеваемости и каким он будет.

Пик пройден

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России наблюдается улучшение ситуации по коронавирусу, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Пиковые значения по заболеваемости уже пройдены, сообщил он 28 марта.

Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается, в том числе благодаря самоотверженному труду наших врачей.
Михаил Мишустин
премьер-министр РФ

Вместе с тем утверждать, что эпидемия коронавируса в РФ закончилась, пока рано, указала глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ничто не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя. Каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры, мы видим дальнейший рост", – подчеркнула она.

Поэтому при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионах, где был отменен масочный режим, его могут вновь ввести. Такую возможность допустила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она напомнила, что решение об отмене масок принимали региональные власти, исходя из ситуации по заболеваемости.

"И, конечно же, оно в любой момент может быть изменено, если цифры будут демонстрировать, например, ухудшение ситуации", – уточнила Пшеничная.

Ранее на фоне спада заболеваемости коронавирусом российские регионы начали активно ослаблять ограничения. В частности, Чечня первая отменила масочный режим для местных жителей, как и все другие антиковидные меры. Столичные власти тоже разрешили москвичам снять маски. Так же поступили в Московской и Тамбовской областях. Маски больше не нужны в Красноярском крае, Кузбассе и ряде других регионов.

Помимо масочного режима, некоторые субъекты отказываются и от обязательной вакцинации, распространявшейся на определенные категории граждан. Например, так поступили в Волгоградской области, Чувашии и Татарстане.

Как может измениться ситуация с COVID-19 в РФ?

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Полная отмена абсолютно всех антиковидных ограничений в РФ создаст благоприятные условия к новому всплеску заболеваемости осенью этого года, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Немедленного стремительного роста заболеваемости из-за отмены антиковидных ограничений не произойдет. Но в перспективе это неизбежно изменит отношение в первую очередь сознательных граждан к опасности COVID-19. Количество ревакцинируемых будет сокращаться, и к концу лета коллективный иммунитет в стране значительно упадет.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

По его словам, несмотря на послабление антиковидных мер, гражданам все равно необходимо продолжать ревакцинацию и вакцинацию. Это позволит сгладить осенний скачок заболеваемости. Делать прививку следует в период до 5–7 месяцев с момента предыдущей вакцинации или заболевания, напомнил специалист. Вместе с тем Крючков предположил, что до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным заболеванием, ограничительные меры по нему периодически придется возвращать.

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 согласился, что заболеваемость в РФ может вновь пойти наверх осенью. Однако колебания будут не такими значительными, считает он. Вместе с тем эксперт напомнил, что многое будет зависеть и от ситуации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где сейчас наблюдается рост числа случаев COVID-19. В частности, речь идет о Китае.

В течение 2022 года коронавирус для РФ не будет представлять проблему. В 2023 году, когда именно, будет зависеть от действий Китая, COVID-19 может вновь прийти на территорию Российской Федерации в виде сезонного штамма. Я не думаю, что это будут серьезные инфекции.
Павел Волчков
вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

Специалист предположил, что новый штамм с большой долей вероятности образуется на основе "Омикрона". Следовательно, он вряд ли будет более опасным, чем его предшественник, заключил Волчков.

Читайте также

Носатов Иван

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать