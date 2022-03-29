Вирусолог рассказал, стоит ли ждать завершения пандемии в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал Москве 24, вероятно ли завершение пандемии коронавируса в 2022 году.

По мнению эксперта, возвращение инфекции вполне возможно.

"В 2023 году, когда именно, будет зависеть от действий Китая, COVID-19 может вновь прийти на территорию Российской Федерации в виде сезонного штамма. Я не думаю, что это будут серьезные инфекции", – указал Волчков.

Будущий штамм коронавируса, по мнению вирусолога, может базироваться на "Омикроне". Вероятно, это указывает на меньшую летальность, потому что уже этот штамм преимущественно инфицировал верхние дыхательные пути.

Сотрудник МФТИ считает, что в незначительном количестве следует ожидать распространение COVID-19 в РФ осенью. Он назвал вероятным переход вируса к сезонной инфекции.

Отдельно Волчков оценил возможное возвращение масочного режима при росте числа случаев коронавируса. Он указал, что в данном вопросе все зависит от решений конкретных чиновников.

15 марта в Москве отменили масочный режим из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах.

Позже обязательное ношение масок отменили в Московской области и некоторых других российских регионах. При этом в конце месяца Роспотребнадзор допустил возвращение данной меры при ухудшении эпидемиологической ситуации.