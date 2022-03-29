В России за сутки госпитализировали 4 932 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за сутки госпитализировали 4 932 человека с COVID-19. Это на 179,9% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Увеличение числа госпитализаций было отмечено в 78 российских регионах, в четырех зафиксировали снижение, а в трех субъектах РФ ситуация не изменилась.

Всего за минувшие 24 часа выявлено 19 660 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев пришлось на Санкт-Петербург – 980, Воронежскую область – 931, Свердловскую область – 917 и Иркутскую область – 789. При этом в Москве выявили 708 новых случаев COVID-19, в Подмосковье – 212.

За сутки от последствий заболевания скончались 339 человек, выздоровели 47 229. С начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 17 803 503.

По словам доктора биологических наук Александра Чепурнова, в течение 2–4 недель в России может произойти всплеск заболеваемости штаммом коронавируса "Стелс-Омикрон". Он напомнил, что в вопросе защиты от тяжелого течения коронавируса ключевую роль играет вакцинация. Причем Чепурнов подчеркнул, что прививка не защищает от заболевания, но спасает от его тяжелого течения.

