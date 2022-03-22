Эксперты рассказали, могут ли в РФ отменить вакцинацию от COVID-19

В ряде российских регионов власти отменили обязательную вакцинацию от COVID-19, которая до этого распространялась на некоторые категории граждан. Вместе с тем в России фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом. Тем не менее эксперты считают, что говорить о завершении пандемии пока рано. Разбираемся, можно ли в будущем насовсем отказаться от вакцинации или она станет сезонной.



Прививка без обязательств

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 21 марта в Волгоградской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19, до этого распространявшуюся на некоторые категории граждан. В частности, речь идет о людях, занятых в области транспорта, соцобслуживания, торговли и ряда других сфер. Не сделавших прививку сотрудников отстраняли от работы. Вместе с тем в начале февраля сообщалось, что в Волгоградской области удалось на 94% выполнить план по вакцинации населения: более 1,5 миллиона человек привились от коронавируса.

Аналогичное решение приняли в Чувашии, где с 11 октября 2021 года соответствующее требование действовало для отдельных категорий жителей. Отменить обязательную вакцинацию для них решили на фоне того, что по состоянию на 16 марта уровень коллективного иммунитета таких граждан перешагнул отметку в 90%.

Так же поступили и в Татарстане. Постановление об отмене обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан был подписан главным государственным санитарным врачом республики Мариной Патяшиной.





Марина Патяшина главный государственный санитарный врач Татарстана Проанализировав охват иммунизацией населения республики против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против COVID-19, на 10 марта 2022 года превышает 80%.

Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что пандемия пока далека от завершения.

"Во многих странах мира, наоборот, начинается новая волна. Если нам совсем абстрагироваться от окружающего мира, то у нас пока и от старой волны в день умирает более 400 человек. От какого еще заболевания в день умирает столько", – сказал он.

Ранее сообщалось, что причиной новой вспышки мог стать подвид "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.2. Он также получил название "Стелс-Омикрон". По мнению экспертов, ВА.2 представляет собой более заразную версию своего предшественника.



Отменить нельзя вакцинировать

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков уверен, что вакцинацию против COVID-19 ни в коем случае нельзя отменять, чтобы пандемия не подняла вновь голову. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что странам необходимо поддерживать уровень коллективного иммунитета. По словам специалиста, в России этот показатель сейчас падает.





Николай Крючков кандидат медицинских наук, врач-иммунолог По стране, я думаю, он будет дальше снижаться за счет низких темпов вакцинации и из-за того, что люди не ревакцинируются и не идут вакцинироваться после болезни. Можно все отменить, конечно, только потом не надо удивляться новым вспышкам, когда это все на второй круг пойдет, например, осенью.

Вместе с тем, Крючков допустил, что вакцинация от COVID-19 примерно через два года может стать сезонной. Однако сейчас об этом не идет речи, поскольку пандемия все еще продолжается, считает он.

"Когда у нас будет сезонный период или когда переходный период начнется, доказанный, а не предполагаемый, тогда, может быть, (прививаться. – Прим. ред.) раз в год вполне нормально. <...> Все будет зависеть от того, какого рода инфекцию мы получим в итоге. Сейчас это пока непонятно", – указал иммунолог.





Николай Крючков кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Инфекция может теоретически выродиться, но вероятность очень маленькая, нет никаких прямых доказательств, что это произойдет. Уповать на это чудо природы я бы не стал, тем более когда у нас есть средство противодействия.

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Чепурнов рассказал Москве 24, что именно вакцинация способствует высокому уровню иммунитета против новых штаммов коронавируса.

"Доказано, что дополнительная вакцинация позволяет приблизить уровень иммунитета к тому, что будет эффективно даже для "Омикрона" и для его новой версии. В мире началась следующая волна, и у нас на подходе "Стелс-Омикрон". Те, кто давно переболел и давно вакцинировался, я им очень рекомендую подумать об этом, потому что отмена обязательной вакцинации не означает отмену вакцинации", – объясняет специалист.

Эксперт подчеркнул, что ни в России, ни в мире нельзя совсем отменять вакцинацию от коронавируса. При этом он также согласился, что со временем прививка перейдет в категорию сезонных. Тогда проходить процедуру можно будет не раз в шесть месяцев, а раз в год, заключил Чепурнов.

