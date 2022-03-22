Роспотребнадзор допустил появление нового штамма коронавируса в Азии

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Эксперты Роспотребнадзора не исключают появления нового штамма коронавируса в Западно-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает News.ru.

По данным ведомства, в Китае, Южной Корее, Лаосе, Брунее и Тонга на 30% возросло количество заражений коронавирусом по сравнению с прошлой неделей.

При этом в России показатели заболеваемости коронавирусом за последние четыре недели снизились в 3,7 раза. По итогам 11-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном всплеске "Стелс-Омикрона". Специалист отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.