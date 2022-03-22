Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние четыре недели показатели заболеваемости коронавирусом в России снизились в 3,7 раза, сообщает Роспотребнадзор.

"По итогам 11-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе", – заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что с 8-й по 11-ю неделю 2022 года уровень заболеваемости упал с 596,45 до 160,25 случая на 100 тысяч населения.

"В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 11-й недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в трех регионах", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном всплеске "Стелс-Омикрона". Специалист отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.

