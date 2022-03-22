Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
За последние четыре недели показатели заболеваемости коронавирусом в России снизились в 3,7 раза, сообщает Роспотребнадзор.
"По итогам 11-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе", – заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что с 8-й по 11-ю неделю 2022 года уровень заболеваемости упал с 596,45 до 160,25 случая на 100 тысяч населения.
"В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 11-й недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в трех регионах", – добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном всплеске "Стелс-Омикрона". Специалист отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.
Гинцбург рассказал об эффективности назальной вакцины против "Омикрона"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: