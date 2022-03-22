Врач назвал основные симптомы "Стелс-Омикрона"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Несмотря на легкость течения, новые штаммы коронавируса часто дают осложнение на сердце. Об этом заявил "Общественной службе новостей" руководитель клиники Династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров.

Эксперт пояснил, что "Стелс" появился в конце 2021 года в Дании, где и был впервые зарегистрирован. Роспотребнадзор заявил, что "Стелс" распространяется на 80% быстрее "Омикрона".

По словам врача, при "Стелс" более ярко выражена общая усталость. Кроме того, он назвал в качестве симптомов головные боли, снижение аппетита, чувство жара и повышение температуры (лихоракда), чихание, кашель, боли в горле и ломота. Помимо этого, пациентов часто беспокоят боли в конечностях, которые можно назвать полинейропатией. Далее идет жалоба на потерю обоняния.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о возможном всплеске "Стелс-Омикрона". Специалист отметил, что в данный момент наблюдается снижение уровня заболеваемости, однако баланс контагиозности вируса и противоэпидемических мер очень хрупкий и может быть нарушен.