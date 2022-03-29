Эксперт допустил, что до осени ситуация с COVID-19 в России будет спокойной

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что ситуация с коронавирусом в России, возможно, останется спокойной до осени, передает ТАСС.

По словам специалиста, новый подъем заболеваемости может быть вызван очередными мутациями вируса, которые могут произойти в других странах к концу лета. Эксперт также назвал оправданным снятие ограничений в России, поскольку почти все жители страны уже переболели COVID-19.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов сообщил, что в некоторых странах наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. По его словам, население должно быть готово к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны.

В свою очередь, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что не ожидает новой большой волны COVID-19, поскольку болеть будут те, кто никогда не контактировал с коронавирусом и не вакцинировался. По мнению эксперта, под угрозой также находятся те, кто болел или прививался давно, поскольку их текущий уровень иммунитета может не справиться c новыми штаммами.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пройден. Он также отметил, что в большинстве регионов улучшается эпидемическая ситуация.