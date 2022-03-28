"Спутник V" стал первой вакциной с доказанной эффективностью среди пациентов с ВИЧ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала первой в мире с доказанной эффективностью среди пациентов с ВИЧ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet научной статьи, подтверждающей, что "Спутник V" стал первой в мире вакциной с доказанной эффективностью по защите от коронавируса ВИЧ-положительных лиц, получающих антиретровирусную терапию", – говорится в сообщении.
Уточняется, что эффективность российской вакцины для этой категории пациентов составила 79%, согласно анализу данных более чем 24 тысяч ВИЧ-положительных пациентов в Москве, которые получают антиретровирусную терапию.
"Эффективность "Спутника V" против госпитализации среди ВИЧ-положительных лиц превысила 90%, против средних и тяжелых случаев заболевания – более 97%", – говорится в сообщении пресс-службы.
В РФПИ подчеркнули, что данные анализировали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.
Ранее Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция не прекратила распространение, поэтому медицинские маски по-прежнему желательно носить. То же самое касается и вакцинации от коронавируса. По словам Мурашко, повторно делать прививку нужно каждые шесть месяцев. Тем не менее сейчас Минздрав разрабатывает новые форматы ревакцинации, которые могут быть обнародованы в ближайшее время, заключил Мурашко.
В свою очередь, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что в России коллективный иммунитет от коронавируса, сформировавшийся после всплеска штамма "Омикрон", будет в течение нескольких месяцев защищать граждан от новых вспышек заболеваемости, однако затем произойдет серия "остаточных" волн COVID-19.
Исследования вакцины от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет могут начать на следующей неделе
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