"Спутник V" стал первой вакциной с доказанной эффективностью среди пациентов с ВИЧ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала первой в мире с доказанной эффективностью среди пациентов с ВИЧ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"НИЦЭМ имени Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet научной статьи, подтверждающей, что "Спутник V" стал первой в мире вакциной с доказанной эффективностью по защите от коронавируса ВИЧ-положительных лиц, получающих антиретровирусную терапию", – говорится в сообщении.

Уточняется, что эффективность российской вакцины для этой категории пациентов составила 79%, согласно анализу данных более чем 24 тысяч ВИЧ-положительных пациентов в Москве, которые получают антиретровирусную терапию.

"Эффективность "Спутника V" против госпитализации среди ВИЧ-положительных лиц превысила 90%, против средних и тяжелых случаев заболевания – более 97%", – говорится в сообщении пресс-службы.

В РФПИ подчеркнули, что данные анализировали специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Ранее Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирусная инфекция не прекратила распространение, поэтому медицинские маски по-прежнему желательно носить. То же самое касается и вакцинации от коронавируса. По словам Мурашко, повторно делать прививку нужно каждые шесть месяцев. Тем не менее сейчас Минздрав разрабатывает новые форматы ревакцинации, которые могут быть обнародованы в ближайшее время, заключил Мурашко.

В свою очередь, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков заявил, что в России коллективный иммунитет от коронавируса, сформировавшийся после всплеска штамма "Омикрон", будет в течение нескольких месяцев защищать граждан от новых вспышек заболеваемости, однако затем произойдет серия "остаточных" волн COVID-19.