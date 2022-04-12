Иммунолог оценил вероятность мощной вспышки заболеваемости COVID-19 в мае – июне в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 допустил подъем заболеваемости COVID-19 в РФ в конце весны – начале лета. Однако, по словам специалиста, всплеск вряд ли будет мощным.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не исключил, что в стране поднимется новая волна заболеваемости коронавирусом. Он указал, что уже сегодня некоторые государства фиксируют рост этого показателя. В частности, речь идет о Китае и ряде европейских стран. По прогнозам министра, возможно, новая волна придется на конец мая – июнь.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Подъем возможен, но его масштабы, конечно, будут далеки от "Омикрон"-волны и от "Дельта"-волны". Я думаю, что осенью очень вероятно будет сильный всплеск.

Эксперт отмечает, что в конце весны и летом шансов у вируса распространиться гораздо меньше, чем, например, осенью, из-за того что контакты людей друг с другом в этот период сокращаются.

"Люди уезжают из крупных агломераций, уменьшается плотность населения в городах. Студенты, школьники уходят на каникулы, многие взрослые в этот период в отпусках, часы пик разгружаются и прочее", – поясняет иммунолог.

Немалую роль играет и температура воздуха, а также инсоляция, уточняет специалист. Для мощной волны заболеваемости необходимы условия, которые, наоборот, способствуют распространению вируса, считает иммунолог.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Для крупной вспышки, сопоставимой с "Омикрон"-волнами, должно быть первое: проэпидемические условия. И второе – какая-то особая линия или подлиния коронавируса, которая будет выделяться от предшествующей в эволюционном плане. То есть она будет иметь какие-то сильные, заметные отличия по свойствам. Пока же я не вижу оснований считать, что в конце мая – начале июня будет мощная вспышка.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщил, что в 46 российских субъектах регистрируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом. Примечательно, что на "Омикрон"-штамм приходятся более 96% фиксируемых случаев заражения, на "Дельту" – еще 1,5%.

