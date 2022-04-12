Иммунолог оценил вероятность мощной вспышки заболеваемости COVID-19 в мае – июне в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Москвой 24 допустил подъем заболеваемости COVID-19 в РФ в конце весны – начале лета. Однако, по словам специалиста, всплеск вряд ли будет мощным.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко не исключил, что в стране поднимется новая волна заболеваемости коронавирусом. Он указал, что уже сегодня некоторые государства фиксируют рост этого показателя. В частности, речь идет о Китае и ряде европейских стран. По прогнозам министра, возможно, новая волна придется на конец мая – июнь.
Эксперт отмечает, что в конце весны и летом шансов у вируса распространиться гораздо меньше, чем, например, осенью, из-за того что контакты людей друг с другом в этот период сокращаются.
"Люди уезжают из крупных агломераций, уменьшается плотность населения в городах. Студенты, школьники уходят на каникулы, многие взрослые в этот период в отпусках, часы пик разгружаются и прочее", – поясняет иммунолог.
Немалую роль играет и температура воздуха, а также инсоляция, уточняет специалист. Для мощной волны заболеваемости необходимы условия, которые, наоборот, способствуют распространению вируса, считает иммунолог.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщил, что в 46 российских субъектах регистрируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости коронавирусом. Примечательно, что на "Омикрон"-штамм приходятся более 96% фиксируемых случаев заражения, на "Дельту" – еще 1,5%.
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