Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу в столичных парках в мае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Павильоны "Здоровая Москва" возобновят работу в столичных парках уже в мае. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Рада сообщить, что с мая павильоны здоровья откроются в городских парках. В этом году большой упор сделаем на диспансеризацию людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Будем более пристально следить за их здоровьем и помогать тем людям, которые имеют постковидный синдром, в том числе испытывают психологические трудности", – рассказала Ракова.
Она отметила, что диспансеризацию данной группы населения планируют сделать более персонифицированной. В частности, специалистами подготовлены опросы о негативных ощущениях, которые москвичи испытывают после болезни. Опросы разошлют переболевшим коронавирусом. На основании ответов будут индивидуально наблюдать за данными категориями.
В прошлом году павильоны "Здоровая Москва" пользовались популярностью у жителей столицы. Главным образом москвичей привлекало удобство: в одном месте без предварительной записи можно пройти большой объем исследований (шире федерального стандарта).
Павильоны работали в 45 столичных парках и зонах отдыха до 1 октября 2021 года. После они закрылись на осенне-зимний период. За год обследование прошли свыше 277 тысяч человек. Из них более 76 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса.
Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать в столичных парках в мае
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