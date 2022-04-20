В Роспотребнадзоре заявили, что новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано

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Новых вариантов коронавируса в РФ не выявлено, доминирующим в стране является "Омикрон-штамм", заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам специалиста, к концу марта в России доля "Стелс-омикрона" достигла примерно 80% и после этого существенно не меняется.

Как отметил Хафизов, из-за сильной разницы в геномах вариантов ВА.1 и ВА.2 возможно, что иммунитет после заражения одним вариантом будет немного хуже заражать от второго.

Эксперт пояснил, что такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции, пока не появится кардинально новый штамм или большинство людей не получит иммунитет к первому и второму варианту вируса.

Ранее директор клиники инфекционных заболеваний больницы Сан-Мартино в Генуе Маттео Бассетти заявил, что полного отсутствия новых заражений коронавирусом не удастся достичь никогда. Он пояснил, что даже в будущем будет невозможно достичь того, чтобы не было положительных тестов на COVID-19. При этом эксперт советовал не путать простуду и коронавирус.

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, однако о завершении пандемии речи пока не идет. По итогам прошлой недели число новых случаев коронавируса составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц.

