В Роспотребнадзоре заявили, что новых вариантов коронавируса в России не зафиксировано

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Новых вариантов коронавируса в РФ не выявлено, доминирующим в стране является "Омикрон-штамм", заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По словам специалиста, к концу марта в России доля "Стелс-омикрона" достигла примерно 80% и после этого существенно не меняется.
Как отметил Хафизов, из-за сильной разницы в геномах вариантов ВА.1 и ВА.2 возможно, что иммунитет после заражения одним вариантом будет немного хуже заражать от второго.
Эксперт пояснил, что такая особенность может поддерживать сохранение обоих вариантов в популяции, пока не появится кардинально новый штамм или большинство людей не получит иммунитет к первому и второму варианту вируса.
Ранее директор клиники инфекционных заболеваний больницы Сан-Мартино в Генуе Маттео Бассетти заявил, что полного отсутствия новых заражений коронавирусом не удастся достичь никогда. Он пояснил, что даже в будущем будет невозможно достичь того, чтобы не было положительных тестов на COVID-19. При этом эксперт советовал не путать простуду и коронавирус.
До этого в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, однако о завершении пандемии речи пока не идет. По итогам прошлой недели число новых случаев коронавируса составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц.
Говорить о завершении пандемии пока преждевременно – Роспотребнадзор
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