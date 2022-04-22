Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослого населения в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минздрав России утвердил новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

В документе уточняется, что руководитель медицинской организации, осуществляющий организацию диспансерного наблюдения, должен обеспечить охват им не менее 70% лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, а лиц старше трудоспособного возраста – не менее 90%.

Ранее сообщалось, что Минздрав России в рамках диспансеризации переболевших коронавирусом планирует разработать рекомендации для врачей по выявлению у пациентов психических расстройств или расстройств поведения.

Как уточняется, планируется разработать проект памятки для перенесших коронавирус о возможности негативного влияния заболевания на психику и признаках развития психических расстройств, а также о необходимости обращения за медпомощью к психологу.

Кроме того, будет разработан проект методических рекомендаций по выявлению признаков психических расстройств у перенесших коронавирус, для специалистов, участвующих в проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

