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Общество

10:29

Мишустин поручил возобновить плановую медицинскую помощь в РФ до 12 мая

властьмедицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 12 мая поэтапно возобновить плановую медицинскую помощь, приостановленную из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Восстановлением плановой медпомощи поручено заниматься Минздраву России, Фонду обязательного медицинского страхования и исполнительным органам государственной власти субъектов РФ. Процесс необходимо проводить с учетом эпидситуации.

"<...> обеспечить поэтапное восстановление оказания плановой медицинской помощи, <...> включая продолжение мероприятий по прохождению гражданами профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в объеме, предусмотренном программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и территориальными программами государственных гарантий", – отмечается в сообщении.

Также Мишустин поручил Миздраву, Минцифры и ФОМС проработать вопрос целесообразности применения телемедицинских технологий в качестве отдельной услуги в системе ОМС. Ведомствам необходимо проработать вопрос расширения сфер применения данных технологий и предоставить результаты работы в правительство РФ.

В начале апреля Мишустин уже отдавал распоряжение главам субъектов РФ восстановить плановую медпомощь в полном объеме по всей стране. Премьер-министр подчеркивал, что сделать это необходимо в ближайшее время, чтобы люди беспрепятственно получали консультации профильных специалистов, а также сделали отложенные операции.

Мишустин распорядился восстановить плановую медпомощь в полном объеме

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