Невролог опровергла связь между смартфонами и болезнью Альцгеймера

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Врач-невролог АО "Медицина" Галина Чудинская опровергла влияние мобильных телефонов на развитие болезни Альцгеймера, сообщает "Газета.ру".

Специалист рассказала, что эксперимент на молодых крысах с воздействием электромагнитного излучения показал случаи гибели клеток головного мозга. Однако с людьми ситуация иная, отметила Чудинская.

"Мы все находимся в этом ЭМП, а в обычной клинической практике мы не видим такого, чтобы у всех людей, пользующихся последние 20 лет сотовыми телефонами, теперь были дегенеративные изменения в головном мозге", – уточнила невролог.

Галина Чудинская рассказала, что регулярную процедуру МРТ проводят для большого массива пациентов, однако подобная диагностика редко выявляет специфичные для болезни Альцгеймера изменения.

Врач-невролог ГКБ имени Виноградова Петр Соков ранее рассказал, как предупредить развитие деменции. По словам эксперта, в этом может помочь регулярная нагрузка мозга, широкий круг общения и активная жизненная позиция.

