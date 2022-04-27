Невролог опровергла связь между смартфонами и болезнью Альцгеймера

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Врач-невролог АО "Медицина" Галина Чудинская опровергла влияние мобильных телефонов на развитие болезни Альцгеймера, сообщает "Газета.ру".
Специалист рассказала, что эксперимент на молодых крысах с воздействием электромагнитного излучения показал случаи гибели клеток головного мозга. Однако с людьми ситуация иная, отметила Чудинская.
"Мы все находимся в этом ЭМП, а в обычной клинической практике мы не видим такого, чтобы у всех людей, пользующихся последние 20 лет сотовыми телефонами, теперь были дегенеративные изменения в головном мозге", – уточнила невролог.
Галина Чудинская рассказала, что регулярную процедуру МРТ проводят для большого массива пациентов, однако подобная диагностика редко выявляет специфичные для болезни Альцгеймера изменения.
Врач-невролог ГКБ имени Виноградова Петр Соков ранее рассказал, как предупредить развитие деменции. По словам эксперта, в этом может помочь регулярная нагрузка мозга, широкий круг общения и активная жизненная позиция.
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