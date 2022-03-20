Невролог назвал причины развития деменции

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Невролог, кандидат медицинских наук Рустем Гайфутдинов рассказал, что риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, образа жизни, возраста, уровня образования и вредных привычек.

"Есть генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск ее развития. При наследовании одной копии он увеличивается в 2–3 раза, при наследовании двух – в 12–15 раз повышается риск болезни Альцгеймера. Это наиболее распространенный тип деменции", – приводит слова специалиста Ura.ru.

Кроме того, существует сосудистая деменция. По словам эксперта, к факторам риска относятся абдоминальное ожирение, низкое образование, курение и малоподвижный образ жизни.

Что касается возраста, добавил врач, то среди людей старше 65 лет альцгеймеровской деменцией страдает каждый пятый. Гайфутдинов добавил, сосудистая и альцгеймеровская составляют 80% от всех деменций.

"Есть деменция с тельцами Леви, есть лобно-височная, и 10% – это обратимые деменции. Прежде чем ставить необратимую, нужно постараться поискать причины деменции другой", – заключил он.

Ранее врач-невролог Петр Соков рассказал, как уберечься от деменции. Для этого необходимо регулярно напрягать мозг, много общаться и иметь активную жизненную позицию.

По словам специалиста, если человек заметил у себя первые признаки этого недуга, то помочь может активизация частей головного мозга, которые раньше не были задействованы. Например, тем, кто всю жизнь занимался литературой, следует заняться алгеброй.