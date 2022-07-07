Невролог рассказала о симптомах рассеянного склероза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-невролог Эльвира Волкова рассказала, что рассеянный склероз может коснуться головного и спинного мозга. При этом сначала поражаются оболочки нервных волокон, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Болезнь протекает волнами, когда обострения сменяют восстановления. Однако с течением времени проявления болезни усугубляются, человеку дают инвалидность", – отметила специалист.

По словам медика, среди симптомов данного заболевания – боль в мышцах, нарушение мочеиспускания и дефекации, утомляемость, развитие паралича, в том числе конечностей.

Волкова также предупредила, что при развитии рассеянного склероза у человека может быть затруднение с произвольными движениями, падение интеллекта, изменение настроения, боль в глазах, а также снижение зрения.

У детей, имеющих данное заболевание, наблюдаются аналогичные симптомы. В связи с этим врач посоветовала добавлять больше активности в распорядок ребенка. Так, следует заниматься физическими упражнениями регулярно, однако они не должны быть сильными.

Необходимо при таком заболевании убрать из рациона спиртное и не злоупотреблять вредными привычками. Также нужно регулярно отслеживать вес и эмоциональное состояние.

Главной причиной склероза, по словам Волковой, является дисфункция иммунной системы. Однако существует и ряд факторов, которые могут спровоцировать развитие болезни. Среди них – наследственность, наличие возбудителей различных инфекций, климат, недостаток витамина D и другие.

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