Москвичам старше 40 лет рекомендовали проверить здоровье осенью

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Людям старше 40 лет с наступлением осени рекомендуется проверить состояние здоровья и способность организма противостоять инфекциям. Об этом Агентству "Москва" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач напомнил, что осенью снижается среднесуточная температура воздуха, увеличивается его влажность, а световой день становится короче. Именно в это время фиксируется рост респираторных заболеваний и обострение хронических.

При этом чаще всего, подчеркнул Тяжельников, проблемы с иммунитетом возникают у людей старше 40 лет. Им он рекомендовал сдать общий анализ крови и обратить внимание на показатели гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов и скорость оседания эритроцитов.

"От концентрации гемоглобина зависит самочувствие человека и его работоспособность. Лимфоциты отвечают за противовирусную защиту, эозинофилы – за борьбу с аллергическими реакциями или паразитарными инфекциями. Скорость оседания эритроцитов – это показатель, который имеет важное значение для диагностики организма, его изменение может служить косвенным признаком текущего воспалительного или любого патологического процесса", – пояснил Тяжельников.

Врач подчеркнул, что некоторые показатели можно скорректировать с помощью сбалансированного питания. Специалист посоветовал добавить в свой рацион овощи, фрукты и белок, а также улучшить режим сна и эмоциональный фон.

"Настоятельно советую всем жителям Москвы воспользоваться замечательной возможностью для обследования здоровья. Сейчас в 46 парках Москвы открыты павильоны "Здоровая Москва", где возможно проверить здоровье в комфортной атмосфере, совместив это полезное мероприятие с прогулкой", – заключил Тяжельников.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что отклонения в работе кишечника напрямую влияют на способность организма противостоять вирусам. Для его пользы необходимо пересмотреть рацион в сторону клетчатки, которая есть в овощах, фруктах, зелени. Также клетчатка содержится в цельнозерновых крупах и цельнозерновом хлебе.

