Терапевт рассказал о причинах и опасности сонливости

Фото: depositphotos/fizkes
При сонливости у человека возникает желание спать в не предназначенное для сна время. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта "СМ-Клиника" Фариду Беден.
По ее словам, сонливость в мире встречается у 45% населения. Из-за этого состояния у человека ухудшается память, концентрация внимания. Беден отметила, что гиперсомния возникает из-за несоблюдения гигиены сна. В частности, сон должен быть непрерывным, восьмичасовым. Врач подчеркнула, что лучше уделять сну время с 22:00–06:00, когда вырабатывается мелатонин.
Причиной сонливости могут быть и злокачественные новообразования, сахарный диабет, климакс, снижение уровня тестостерона, избыток мелатонина.
"Депрессия, паразитарные заболевания – различные паразиты, существуя в организме человека, выделяют продукты жизнедеятельности, приводящие к интоксикации, тем самым негативно влияют на нервную систему, вызывая сонливость. Ночной храп – из-за этого ночью возникают микропробуждения, соответственно, нет качественного сна. Атеросклероз сосудов, вследствие чего затрудняется кровоснабжение головного мозга", – добавила Беден.
Кроме того, на гиперсонливость влияют недостаток витаминов D и B, травмы головного мозга, железодефицитная анемия, передозировка лекарств, ожирение и синдром хронической усталости.
"При появлении постоянной и частой сонливости нужно прислушаться к своему организму. Попробовать соблюдать гигиену сна. В том случае, если вы самостоятельно не смогли побороть сонливость, необходимо обратиться к врачу за своевременной помощью", – заключила Беден.
Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что постельное белье с формальдегидом может спровоцировать развитие смертельных заболеваний. Эксперт заявил, что формальдегид, наличие которого в постельном белье выявило Роскачество, может представлять смертельную угрозу для здоровья человека, поскольку имеет свойство менять клетки ДНК.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: