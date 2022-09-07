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Общество

14:24

Терапевт рассказал о причинах и опасности сонливости

общество

Фото: depositphotos/fizkes

При сонливости у человека возникает желание спать в не предназначенное для сна время. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта "СМ-Клиника" Фариду Беден.

По ее словам, сонливость в мире встречается у 45% населения. Из-за этого состояния у человека ухудшается память, концентрация внимания. Беден отметила, что гиперсомния возникает из-за несоблюдения гигиены сна. В частности, сон должен быть непрерывным, восьмичасовым. Врач подчеркнула, что лучше уделять сну время с 22:00–06:00, когда вырабатывается мелатонин.

Причиной сонливости могут быть и злокачественные новообразования, сахарный диабет, климакс, снижение уровня тестостерона, избыток мелатонина.

"Депрессия, паразитарные заболевания – различные паразиты, существуя в организме человека, выделяют продукты жизнедеятельности, приводящие к интоксикации, тем самым негативно влияют на нервную систему, вызывая сонливость. Ночной храп – из-за этого ночью возникают микропробуждения, соответственно, нет качественного сна. Атеросклероз сосудов, вследствие чего затрудняется кровоснабжение головного мозга", – добавила Беден.

Кроме того, на гиперсонливость влияют недостаток витаминов D и B, травмы головного мозга, железодефицитная анемия, передозировка лекарств, ожирение и синдром хронической усталости.

"При появлении постоянной и частой сонливости нужно прислушаться к своему организму. Попробовать соблюдать гигиену сна. В том случае, если вы самостоятельно не смогли побороть сонливость, необходимо обратиться к врачу за своевременной помощью", – заключила Беден.

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